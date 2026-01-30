Две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе
Фото: olympic.kz
В эти дни в Красноярске (Россия) проходит международный турнир по борьбе, посвященный памяти Ивана Ярыгина. В рамках крупных соревнований казахстанские спортсмены завоевали две медали, сообщает Zakon.kz.
У женщин весовой категории до 55 кг Лаура Алмаганбетова дошла до финала, где уступила российской спортсменке Александре Скиренко.
В весе до 59 кг Виктория Хусаинова в финальной схватке встретилась со Светланой Липатовой (Россия). Победу в противостоянии одержала соперница.
Таким образом, в активе нашей сборной на данный момент две награды.
Отметим, что соревнования продлятся до 1 февраля.
