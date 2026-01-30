#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Спорт

Две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе

борьба, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 01:02 Фото: olympic.kz
В эти дни в Красноярске (Россия) проходит международный турнир по борьбе, посвященный памяти Ивана Ярыгина. В рамках крупных соревнований казахстанские спортсмены завоевали две медали, сообщает Zakon.kz.

У женщин весовой категории до 55 кг Лаура Алмаганбетова дошла до финала, где уступила российской спортсменке Александре Скиренко.

В весе до 59 кг Виктория Хусаинова в финальной схватке встретилась со Светланой Липатовой (Россия). Победу в противостоянии одержала соперница.

Таким образом, в активе нашей сборной на данный момент две награды.

Отметим, что соревнования продлятся до 1 февраля.

Ранее сообщалось, кто понесет флаг Казахстана на открытии Олимпиады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Грузии
21:23, 22 марта 2024
Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Грузии
Сразу две медали завоевали казахстанские легкоатлетки на юношеской Азиаде в Бахрейне
21:12, 26 октября 2025
Сразу две медали завоевали казахстанские легкоатлетки на юношеской Азиаде в Бахрейне
Казахстанские школьники завоевали два "золота" международной химической олимпиады
21:35, 29 июля 2024
Казахстанские школьники завоевали два "золота" международной химической олимпиады
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шара Буллет назвал сроки своего возвращения в октагон
01:40, 31 января 2026
Шара Буллет назвал сроки своего возвращения в октагон
Прямая трансляция матча КХЛ "Амур" — "Барыс"
01:11, 31 января 2026
Прямая трансляция матча КХЛ "Амур" — "Барыс"
Со счётом 16:1 завершился матч чемпионата Казахстана по хоккею
00:43, 31 января 2026
Со счётом 16:1 завершился матч чемпионата Казахстана по хоккею
Новак Джокович опубликовал пост после победы в полуфинале Australian Open-2026
00:10, 31 января 2026
Новак Джокович опубликовал пост после победы в полуфинале Australian Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: