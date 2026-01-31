Звезда казахстанской борьбы ворвалась в финал крупного турнира в России

Фото: Instagram/zhamila.bakbergenova

31 января лидер казахстанской сборной по борьбе в категории до 72 кг Жамиля Бакбергенова прошла в финал Кубка Ивана Ярыгина, проходящий в Красноярске (Россия), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в полуфинале казахстанка победила Ксению Буркову на глазах родной публики. Теперь ей предстоит сразиться с монголкой Болртунгалаг Зоригт. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olympic Wrestling (@unitedworldwrestling) В настоящий момент наша спортсменка представляет Астану. Главные достижения в карьере Жамили Бакбергеновой: чемпионка Азии (2013), бронзовая призерка чемпионата мира (2013) – среди кадеток;

финалистка двух чемпионатов Азии (2014, 2015);

бронзовая призерка чемпионата мира (2014);

бронзовая призерка чемпионата Азии (2016) – среди юниорок; финалистка Исламиады (2017);

бронзовая призерка чемпионата мира до 23 лет (2018);

бронзовая призерка чемпионата Азии (2019);

четырехкратная чемпионка Азии (2020, 2022, 2023, 2025);

финалистка чемпионата Азии (2021);

финалистка трех чемпионатов мира (2021, 2022, 2024);

бронзовая призерка Исламиады (2022);

бронзовая призерка чемпионата мира (2023);

финалистка Азиады (2023) – среди взрослых;

Мастер спорта РК;

Мастер спорта международного класса. Положение в мировом рейтинге: шестое место (31 500 очков). Ранее стало известно, что две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе.

