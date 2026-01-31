#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Спорт

Звезда казахстанской борьбы ворвалась в финал крупного турнира в России

Лидер казахстанской сборной по борьбе в категории до 72 кг Жамиля Бакбергенова , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 04:59 Фото: Instagram/zhamila.bakbergenova
31 января лидер казахстанской сборной по борьбе в категории до 72 кг Жамиля Бакбергенова прошла в финал Кубка Ивана Ярыгина, проходящий в Красноярске (Россия), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в полуфинале казахстанка победила Ксению Буркову на глазах родной публики. Теперь ей предстоит сразиться с монголкой Болртунгалаг Зоригт.

В настоящий момент наша спортсменка представляет Астану.

Главные достижения в карьере Жамили Бакбергеновой:

  • чемпионка Азии (2013), бронзовая призерка чемпионата мира (2013) – среди кадеток;
  • финалистка двух чемпионатов Азии (2014, 2015);
  • бронзовая призерка чемпионата мира (2014);
  • бронзовая призерка чемпионата Азии (2016) – среди юниорок; финалистка Исламиады (2017);
  • бронзовая призерка чемпионата мира до 23 лет (2018);
  • бронзовая призерка чемпионата Азии (2019);
  • четырехкратная чемпионка Азии (2020, 2022, 2023, 2025);
  • финалистка чемпионата Азии (2021);
  • финалистка трех чемпионатов мира (2021, 2022, 2024);
  • бронзовая призерка Исламиады (2022);
  • бронзовая призерка чемпионата мира (2023);
  • финалистка Азиады (2023) – среди взрослых;
  • Мастер спорта РК;
  • Мастер спорта международного класса.

Положение в мировом рейтинге: шестое место (31 500 очков).

Ранее стало известно, что две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Жамиля Бакбергенова будет бороться за "бронзу" на ЧМ по борьбе
01:04, 21 сентября 2023
Жамиля Бакбергенова будет бороться за "бронзу" на ЧМ по борьбе
Две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе
01:02, 31 января 2026
Две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе
Казахстанка вышла в полуфинал ЧМ по женской борьбе
18:44, 20 сентября 2023
Казахстанка вышла в полуфинал ЧМ по женской борьбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина оценила влияние тренера Стефано Вукова на свой титул чемпионки AO-2026
05:49, Сегодня
Елена Рыбакина оценила влияние тренера Стефано Вукова на свой титул чемпионки AO-2026
"Серикспор" с казахстанцем в составе потерпел разгромное поражение в европейском чемпионате
05:18, Сегодня
"Серикспор" с казахстанцем в составе потерпел разгромное поражение в европейском чемпионате
Экс-первая ракетка мира осталась в восторге от игры Рыбакиной и Соболенко в финале AO-2026
04:45, 01 февраля 2026
Экс-первая ракетка мира осталась в восторге от игры Рыбакиной и Соболенко в финале AO-2026
Ислам Чесноков вновь не попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии
04:17, 01 февраля 2026
Ислам Чесноков вновь не попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: