Звезда казахстанской борьбы ворвалась в финал крупного турнира в России
Фото: Instagram/zhamila.bakbergenova
31 января лидер казахстанской сборной по борьбе в категории до 72 кг Жамиля Бакбергенова прошла в финал Кубка Ивана Ярыгина, проходящий в Красноярске (Россия), сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, в полуфинале казахстанка победила Ксению Буркову на глазах родной публики. Теперь ей предстоит сразиться с монголкой Болртунгалаг Зоригт.
В настоящий момент наша спортсменка представляет Астану.
Главные достижения в карьере Жамили Бакбергеновой:
- чемпионка Азии (2013), бронзовая призерка чемпионата мира (2013) – среди кадеток;
- финалистка двух чемпионатов Азии (2014, 2015);
- бронзовая призерка чемпионата мира (2014);
- бронзовая призерка чемпионата Азии (2016) – среди юниорок; финалистка Исламиады (2017);
- бронзовая призерка чемпионата мира до 23 лет (2018);
- бронзовая призерка чемпионата Азии (2019);
- четырехкратная чемпионка Азии (2020, 2022, 2023, 2025);
- финалистка чемпионата Азии (2021);
- финалистка трех чемпионатов мира (2021, 2022, 2024);
- бронзовая призерка Исламиады (2022);
- бронзовая призерка чемпионата мира (2023);
- финалистка Азиады (2023) – среди взрослых;
- Мастер спорта РК;
- Мастер спорта международного класса.
Положение в мировом рейтинге: шестое место (31 500 очков).
Ранее стало известно, что две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе.
