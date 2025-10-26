Сразу две медали завоевали казахстанские легкоатлетки на юношеской Азиаде в Бахрейне

На юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн) завершились женские соревнования по правкам в высоту. Казахстанские легкоатлетки завоевали сразу две медали, сообщает Zakon.kz..

Ольга Изюмникова и Милена Мерц поднялись на третью ступень пьедестала. Обе спортсменки в лучшей попытке показали 1,65 м.

Золотую медаль завоевала Ясмин Рой из Кувейта – 1,73. Чао-Тин Чен (Тайбэй) финишировала второй – 1,69.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде. Евгений Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 кг. Кроме того, представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова одержала победу над соперницей из Камбоджи и получила "золото" ЮАИ.