"Кайрат" покинул еще один футболист

30 января стало известно, что алматинский "Кайрат" покинул Юг Станоев, сообщает Zakon.kz.

Алматинский "Кайрат" и румынский "Университатя" достигли соглашения о трансфере сербского полузащитника, передает пресс-служба клуба.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty









Юг пополнил команду летом 2024 года и помог клубу:

дважды стать чемпионом Казахстана;

выиграть Суперкубок Казахстана;

принял участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Всего за полтора года он сыграл 48 матчей, забил 3 мяча и отметился 5 ассистами.

"ФК "Кайрат" благодарит Юга за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении.

29 января белорусский полузащитник Валерий Громыко завершил выступления за алматинский "Кайрат" в связи с истечением срока контракта.