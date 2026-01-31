"Кайрат" покинул еще один футболист
30 января стало известно, что алматинский "Кайрат" покинул Юг Станоев, сообщает Zakon.kz.
Алматинский "Кайрат" и румынский "Университатя" достигли соглашения о трансфере сербского полузащитника, передает пресс-служба клуба.
Юг пополнил команду летом 2024 года и помог клубу:
- дважды стать чемпионом Казахстана;
- выиграть Суперкубок Казахстана;
- принял участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Всего за полтора года он сыграл 48 матчей, забил 3 мяча и отметился 5 ассистами.
"ФК "Кайрат" благодарит Юга за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении.
29 января белорусский полузащитник Валерий Громыко завершил выступления за алматинский "Кайрат" в связи с истечением срока контракта.
