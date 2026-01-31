#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Спорт

"Кайрат" покинул еще один футболист

ФК Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 06:06 Фото: Instagram/stanojev.jug
30 января стало известно, что алматинский "Кайрат" покинул Юг Станоев, сообщает Zakon.kz.

Алматинский "Кайрат" и румынский "Университатя" достигли соглашения о трансфере сербского полузащитника, передает пресс-служба клуба.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty



Юг пополнил команду летом 2024 года и помог клубу:

  • дважды стать чемпионом Казахстана;
  • выиграть Суперкубок Казахстана;
  • принял участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Всего за полтора года он сыграл 48 матчей, забил 3 мяча и отметился 5 ассистами.

"ФК "Кайрат" благодарит Юга за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении.

29 января белорусский полузащитник Валерий Громыко завершил выступления за алматинский "Кайрат" в связи с истечением срока контракта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Кайрат" покинул основной вратарь
10:22, 03 января 2026
"Кайрат" покинул основной вратарь
Еще один футболист после матча с "Арсеналом" покинул "Кайрат"
23:22, 29 января 2026
Еще один футболист после матча с "Арсеналом" покинул "Кайрат"
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
14:43, 15 октября 2024
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб РПЛ подписал экс-форварда "Астаны"
06:43, Сегодня
Клуб РПЛ подписал экс-форварда "Астаны"
Джокович никогда не проигрывал в финалах Australian Open: их было 10
06:17, Сегодня
Джокович никогда не проигрывал в финалах Australian Open: их было 10
Рыбакина и Соболенко повторили уникальное достижение спустя 26 лет
05:53, Сегодня
Рыбакина и Соболенко повторили уникальное достижение спустя 26 лет
Шакур Стивенсон – о предстоящем бое с Теофимо Лопесом: Ждал этого много лет
05:39, Сегодня
Шакур Стивенсон – о предстоящем бое с Теофимо Лопесом: Ждал этого много лет
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: