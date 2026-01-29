#Казахстан в сравнении
Спорт

Еще один футболист после матча с "Арсеналом" покинул "Кайрат"

Валерий Громыко, ФК Кайрат, клуб, футбол , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 23:22 Фото: Instagram/gromyko_valera
Белорусский полузащитник Валерий Громыко завершает выступления за алматинский "Кайрат" в связи с истечением срока контракта, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в 29 января в клубе, 29-летний футболист присоединился к "Кайрату" летом 2024 года, перейдя из кызылординского "Кайсара". В составе алматинской команды он стал чемпионом Казахстана, внеся вклад в завоевание золотых медалей национального первенства.

Новый сезон Громыко начал результативно – в матче за Суперкубок Казахстана против "Актобе" полузащитник отметился голом и голевой передачей, что помогло команде одержать победу. На протяжении чемпионата он оставался одним из ключевых игроков, регулярно участвуя в результативных атаках и помогая клубу выйти в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

Всего за полтора года в составе "Кайрата" Валерий Громыко провел 57 матчей, забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее мы писали, что футбольный клуб сегодня покинул 30-летный российский игрок Егор Сорокин.

Свою последнюю встречу в составе алматинской дружины российский защитник сыгралминувшей ночью на выезде против "Арсенала".

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
