Рыбакина выступила с заявлением после триумфа на чемпионате

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой успех на турнире Australian Open-2026, сообщает Zakon.kz.

"Сложно сейчас найти нужные слова. Я поздравляю Соболенко – у нее невероятные результаты. Я считаю, что ты проделала отличную работу со своей командой.

Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто следил за этим и создавал эту атмосферу. Я очень благодарна болельщикам Казахстана, которые поддерживали меня на этом пути. Благодарю президента Федерации тенниса Казахстана за поддержку и веру в меня.

Я надеюсь, что мы, теннисисты Казахстана, будем продолжать трудиться и побеждать!" – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

31 января в финальном матче Открытого чемпионата Австралии казахстанка Елена Рыбакина в трех сетах совершила невероятный камбэк и переиграла Арину Соболенко.

