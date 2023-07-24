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Роналду рассказал о грандиозных планах на новый сезон с "Аль-Насром"

Роналду поделился грандиозными планами на карьеру в "Аль-Насре" Фото: Instagram/alnassr_fc
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, недавно перешедший в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, объявил о своих планах выиграть все возможные трофеи в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.

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38-летний португальский форвард заявил о своих ближайших планах в Японии, куда его коллектив "Аль-Наср" прибыл на турне для проведения выставочных матчей. 

"Мы очень рады быть здесь, "Аль-Наср" впервые в Японии. Нам предстоит провести два хороших матча, и мы очень рады. Японцы любят футбол, и мы здесь для того, чтобы показать шоу. Надеемся выиграть все трофеи. Знаем, что это будет трудно, но я думаю, что у нас хорошая команда, новый тренер, новые игроки, и мы с нетерпением ждем потрясающего сезона. Конечно, я надеюсь выиграть несколько трофеев в этом году". Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и его команда на полях Японии готовятся ко встрече с двумя топовыми клубами Европы: французским "ПСЖ" и итальянским "Интером".

Предсезонный тур против европейских грандов предоставит "Аль-Насру" уникальную возможность продемонстрировать свой прогресс и уровень.

Тем временем команда Роналду продолжает пополняться ведущими игроками из европейских чемпионатов. Очередным новичком "Аль-Насра" стал бразильский защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес. Игрок подписал контракт с саудовским клубом до 2025 года, за него заплатили 4 млн фунтов плюс бонусы. Чуть ранее "Аль-Наср" заполучил Марцело Брозовича (Хорватия) и Секо Фофана (Кот-д’Ивуар).

За "Манчестер Юнайтед" Теллес играл с октября 2020 года. В его активе 50 матчей, один гол и восемь передач. Прошедший сезон бразилец сыграл в испанской "Севилье" на правах аренды.

Ранее Роналду поделился мнением об уровне европейского футбола.

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