Модное шоу устроили спортсмены Олимпийских игр-2026

4 февраля профессиональный спорт и современная мода встретились на показе Milano Cortina 2026 в Милане, сообщает Zakon.kz.

Международный олимпийский комитет провел Olympic Winter Games Fashion Showcase в Clubhouse 26. Это официальный гостевой центр в Милане.

Фото: olympics

По данным оргкомитета на их сайте, мероприятие объединило самые яркие моменты зимнего спортивного стиля в сердце модной столицы, показав, чего ожидать от Олимпийских игр, и подчеркнув уникальное творческое видение Олимпиады в итальянском стиле. На подиуме были представлены наряды национальных олимпийских комитетов, включая спортивную форму и костюмы для церемонии открытия, которые демонстрировали сами олимпийцы.

Фото: olympics

"Спорт и стиль давно пересекаются на Олимпийских играх: передовые технологии экипировки сочетаются с уникальной эстетикой каждой команды и легендарными модными моментами – от индивидуальных костюмов для фигурного катания до нарядов для церемоний открытия", – говорится в сообщении.

Фото: olympics

С подготовкой к Олимпиаде 2 900 спортсменов из 90 стран готовятся воплотить свои олимпийские мечты, и Fashion Showcase показал, какие инновации и стиль будут сопровождать их на поле и за его пределами.

Церемония открытия пройдет в ночь с 6 на 7 февраля в 23:50 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна на четырех казахстанских телеканалах:

Qazaqstan;

Qazsport;

Хабар;

Jibek Joly.

Знаменосцами сборной станут шорт-трекист Денис Никиша и фристайлистка Аяулым Амренова.

Ранее стало известно, что попасть на церемонию открытия мало желающих и организаторы зимней Олимпиады-2026 продают билеты по акции.