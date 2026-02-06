#Казахстан в сравнении
Спорт

Лукман забил красивый гол в первом же матче за "Атлетико"

Футбол Гол Атлетико, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 12:01 Фото: Instagram/atleticodemadrid
Нигерийский вингер Адемола Лукман эффектно заявил о своем прибытии в Испанию, забив прекрасный гол в своем дебютном матче за мадридский "Атлетико" в рамках четвертьфинала Кубка страны против "Бетиса", сообщает Zakon.kz.

Дебют экс-игрока итальянской "Аталанты" получился потрясающим, Адемола забил сам и отдал пас, вследствие чего его новая команда разгромила хозяев поля со счетом 5:0.

Этот выездной успех позволил "Атлетико" выйти в полуфинал Кубка Испании.

Соперник "матрасников" по полуфиналу текущего турнира определится после жеребьевки, которая состоится 6 февраля

Что касается нового вингера мадридского клуба Лукмана, то он куплен у "Аталанты" за 35+5 млн евро в последний день трансферного окна.

И спустя три дня сразу же вышел на поле в новой форме, при этом забил гол и помог отличиться Антуану Гризманну.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
