Два ключевых игрока "Реала" пропустят матч против "Бенфики" в Лиге чемпионов

18 февраля мадридский "Реал" на выезде проведет свой первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики". Королевский клуб в данном противостоянии останется без своей атакующей мощи в лице Джуда Беллингема и Родриго, сообщает Zakon.kz.

Англичанин не сможет помочь "сливочным" из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги. Беллингема не будет в строю "Реала" до конца февраля, и есть большая вероятность, что он пропустит и ответный поединок 25 февраля в Мадриде.

Медицинский штаб самого титулованного клуба мира пока не информировал о точных сроках возвращения Джуда.

Фото: Instagram/ReaLmadrid

Если английского хавбека не будет на поле по состоянию здоровья, то форвард Родриго по своей вине не появится в двух предстоящих играх Лиги чемпионов.

Бразилец дисквалифицирован на встречи с "Бенфикой" за оскорбление арбитра в последнем матче именно против португальского коллектива в рамках игр восьмого тура общего этапа. Тогда Родриго получил красную карточку за споры с итальянским рефери Давиде Массой.

Как известно, 29 января подопечные Жозе Моуринью не пустили "Реал" напрямую в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.