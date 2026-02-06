#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Спорт

Два ключевых игрока "Реала" пропустят матч против "Бенфики" в Лиге чемпионов

Футбол Пропуск Матча ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 13:49 Фото: Instagram/ReaLmadrid
18 февраля мадридский "Реал" на выезде проведет свой первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики". Королевский клуб в данном противостоянии останется без своей атакующей мощи в лице Джуда Беллингема и Родриго, сообщает Zakon.kz.

Англичанин не сможет помочь "сливочным" из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги. Беллингема не будет в строю "Реала" до конца февраля, и есть большая вероятность, что он пропустит и ответный поединок 25 февраля в Мадриде.

Медицинский штаб самого титулованного клуба мира пока не информировал о точных сроках возвращения Джуда.

Фото: Instagram/ReaLmadrid

Если английского хавбека не будет на поле по состоянию здоровья, то форвард Родриго по своей вине не появится в двух предстоящих играх Лиги чемпионов.

Бразилец дисквалифицирован на встречи с "Бенфикой" за оскорбление арбитра в последнем матче именно против португальского коллектива в рамках игр восьмого тура общего этапа. Тогда Родриго получил красную карточку за споры с итальянским рефери Давиде Массой.

Как известно, 29 января подопечные Жозе Моуринью не пустили "Реал" напрямую в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гвардиола рассказал о предстоящей битве против "Реала" в Лиге чемпионов
14:55, 19 февраля 2025
Гвардиола рассказал о предстоящей битве против "Реала" в Лиге чемпионов
"Бенфика" с трудом переиграла "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов
12:43, 19 февраля 2025
"Бенфика" с трудом переиграла "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов
Болельщик отменил свадьбу из-за матча "Реала" в Лиге чемпионов
15:19, 24 октября 2024
Болельщик отменил свадьбу из-за матча "Реала" в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: