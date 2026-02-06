Два ключевых игрока "Реала" пропустят матч против "Бенфики" в Лиге чемпионов
Англичанин не сможет помочь "сливочным" из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги. Беллингема не будет в строю "Реала" до конца февраля, и есть большая вероятность, что он пропустит и ответный поединок 25 февраля в Мадриде.
Медицинский штаб самого титулованного клуба мира пока не информировал о точных сроках возвращения Джуда.
Фото: Instagram/ReaLmadrid
Если английского хавбека не будет на поле по состоянию здоровья, то форвард Родриго по своей вине не появится в двух предстоящих играх Лиги чемпионов.
Бразилец дисквалифицирован на встречи с "Бенфикой" за оскорбление арбитра в последнем матче именно против португальского коллектива в рамках игр восьмого тура общего этапа. Тогда Родриго получил красную карточку за споры с итальянским рефери Давиде Массой.
Как известно, 29 января подопечные Жозе Моуринью не пустили "Реал" напрямую в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.