Спорт

Сборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было

Сборная Казахстана, Олимпиада, италия , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 01:54 Фото: НОК РК/Сали Сабиров
Сборная Казахстана 6 февраля приняла участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских играх, которая состоялась в Италии, сообщает Zakon.kz.

Официальный старт Олимпиады был дан в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Главная церемония открытия прошла на стадионе Сан-Сиро в Милане. Во время парада наций флаг Казахстана несли шорт-трекист Денис Никиша и спортсменка по фристайл-могулу Аяулым Амренова.

Фото: НОК РК/Сали Сабиров

Одной из особенностей нынешней Олимпиады стал необычный формат церемонии открытия – она одновременно прошла на четырех площадках.

Денис Никиша принял участие в торжестве в Милане, тогда как Аяулым Амренова представляла сборную Казахстана в коммуне Ливиньо, где состоятся соревнования по лыжным дисциплинам.

Фото: НОК РК/Сали Сабиров

Олимпийский огонь был зажжен сразу в двух местах – у Триумфальной арки в Милане и на площади Piazza Dibona в Кортина-д’Ампеццо. Официальное название церемонии открытия – Armonia ("Гармония").

Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Будет разыграно 116 комплектов медалей в восьми видах спорта по 16 дисциплинам.

Фото: НОК РК/Сали Сабиров

Сборную Казахстана на Олимпиаде представляют 36 спортсменов – 18 мужчин и 18 женщин. Они выступят в 10 дисциплинах. Соревнования с участием национальной команды будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
