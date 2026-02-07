#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Стало известно, кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады

Олимпиада-2026, флаг, небо, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 07:58 Фото: Instagram/milanocortina2026
Зимние Олимпийские игры начались в Милане и Кортина -д'Ампеццо. В первый день Игр, 7 февраля, в соревнованиях выступят пять казахстанок, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, первыми на олимпийскую трассу выйдут лыжницы Надежда Степашкина, Дарья Ряжко и Ксения Шалыгина.

Они выступят в скиатлоне на дистанции 20 километров – 10 км классическим стилем и 10 км свободным ходом. Начало соревнований в 17:00 по казахстанскому времени.

Надежда Морозова и Елизавета Голубева представят Казахстан в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3 000 метров. Начало в 20:00 по казахстанскому времени.

Сборная Казахстана на Олимпиаде будет представлена 36 спортсменами в десяти видах спорта:

  • лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, фристайл-могул, фристайл-акробатика, фигурное катание, лыжное двоеборье и горнолыжный спорт.

Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Ранее мы писали о том, как сборная Казахстана 6 февраля приняла участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
18:34, Сегодня
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
Первые соревнования на Олимпиаде-2026 прервали из-за некоторых проблем
07:59, 05 февраля 2026
Первые соревнования на Олимпиаде-2026 прервали из-за некоторых проблем
Овечкин хочет выступить на Олимпиаде в Италии
06:16, 31 января 2025
Овечкин хочет выступить на Олимпиаде в Италии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
20:14, Сегодня
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
19:54, Сегодня
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
19:33, Сегодня
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
19:32, Сегодня
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: