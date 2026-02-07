Стало известно, кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Фото: Instagram/milanocortina2026
Зимние Олимпийские игры начались в Милане и Кортина -д'Ампеццо. В первый день Игр, 7 февраля, в соревнованиях выступят пять казахстанок, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, первыми на олимпийскую трассу выйдут лыжницы Надежда Степашкина, Дарья Ряжко и Ксения Шалыгина.
Они выступят в скиатлоне на дистанции 20 километров – 10 км классическим стилем и 10 км свободным ходом. Начало соревнований в 17:00 по казахстанскому времени.
Надежда Морозова и Елизавета Голубева представят Казахстан в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3 000 метров. Начало в 20:00 по казахстанскому времени.
Сборная Казахстана на Олимпиаде будет представлена 36 спортсменами в десяти видах спорта:
- лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, фристайл-могул, фристайл-акробатика, фигурное катание, лыжное двоеборье и горнолыжный спорт.
Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.
Ранее мы писали о том, как сборная Казахстана 6 февраля приняла участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии.
