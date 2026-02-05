Первые соревнования на Олимпиаде-2026 прервали из-за некоторых проблем

Соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх в Италии прервали из-за проблем с освещением на арене в Кортина-д'Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

По данным РБК, вскоре после начала соревнований на арене возникли перебои с освещением.

Из-за этого пришлось остановить матчи Швеция – Южная Корея, Великобритания – Норвегия, Канада – Чехия и Эстония – Швейцария. Перерыв длился около пяти минут.

Официальная церемония открытия Игр пройдет 6 февраля.

Ранее сообщалось о том, что организаторы зимней Олимпиады-2026 продают билеты по акции. Казахстанские болельщики, которые не смогли поехать в Италию, могут посмотреть Белую олимпиаду по четырем отечественным телеканалам.