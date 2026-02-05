#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Спорт

Первые соревнования на Олимпиаде-2026 прервали из-за некоторых проблем

Флаг Олимпиады, небо, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 07:59 Фото: Instagram/milanocortina2026
Соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх в Италии прервали из-за проблем с освещением на арене в Кортина-д'Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

По данным РБК, вскоре после начала соревнований на арене возникли перебои с освещением.

Из-за этого пришлось остановить матчи Швеция – Южная Корея, Великобритания – Норвегия, Канада – Чехия и Эстония – Швейцария. Перерыв длился около пяти минут.

Официальная церемония открытия Игр пройдет 6 февраля.

Ранее сообщалось о том, что организаторы зимней Олимпиады-2026 продают билеты по акции. Казахстанские болельщики, которые не смогли поехать в Италию, могут посмотреть Белую олимпиаду по четырем отечественным телеканалам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
С какими неприятностями столкнулись атлеты на старте зимней Олимпиады-2026
12:55, Сегодня
С какими неприятностями столкнулись атлеты на старте зимней Олимпиады-2026
У организаторов Олимпиады-2026 возникли проблемы с транспортом
07:50, 29 ноября 2025
У организаторов Олимпиады-2026 возникли проблемы с транспортом
Казахстан на Олимпиаде-2026: кто уже квалифицировался
22:49, 06 января 2026
Казахстан на Олимпиаде-2026: кто уже квалифицировался
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: