Сборная Казахстана вновь оказалась на пьедестале чемпионата Азии по велоспорту

Сборная Казахстана 7 февраля пополнила медальную копилку на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, который проходит в городе Аль-Касим (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете по делам спорта и физической культуры, в командной гонке среди элиты (микст) казахстанские спортсмены завоевали серебряную медаль, финишировав вторыми на дистанции 31,6 км.

В составе команды выступили Рината Султанова, Мансур Бейсембай, Мария Елькина, Евгений Федоров, Ангелина Буренкова и Николя Винокуров. Победу в гонке одержала команда Гонконга (Китай), бронзовыми призерами стали представители Китая.

Ранее на этом же чемпионате казахстанские велогонщики отметились рядом высоких результатов. В мужской индивидуальной гонке на дистанции 31 км Евгений Федоров завоевал золотую медаль, а Николя Винокуров стал серебряным призером. Кроме того, в категории U23 на дистанции 24,6 км Мансур Бейсембай выиграл чемпионский титул.

Чемпионат Азии по шоссейному велоспорту завершится 12 февраля. На данный момент с учетом выступлений в категории элиты и U23 в активе сборной Казахстана три золотые и две серебряные медали.

А ранее казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026.

