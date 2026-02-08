Расписание казахстанцев на Олимпийских играх 8 февраля
Стали известны подробности выступления казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Италии во второй соревновательный день, сообщает Zakon.kz.
Во второй соревновательный день в двух видах спорта шесть выступят семь спортсменов из Казахстана. Об этом передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.
Таким образом в 17:00 по времени Казахстана стартует лыжный скиатлон среди мужчин, в котором заявлены Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков.
В 20:00 состоится смешанная эстафета по биатлону. Казахстан будут представлять Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева.
Выступления казахстанских спортсменов транслирует четыре отечественных телеканала:
- Qazaqstan;
- Qazsport;
- Хабар;
- Jibek Joly.
По итогам первого дня соревнований казахстанские конькобежки вошли в топ-10 лучших спортсменов мира.
