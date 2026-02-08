#Казахстан в сравнении
Спорт

Расписание казахстанцев на Олимпийских играх 8 февраля

Расписание Олимпийских игр 8 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 06:36 Фото: Instagram/biathlon_kaz
Стали известны подробности выступления казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Италии во второй соревновательный день, сообщает Zakon.kz.

Во второй соревновательный день в двух видах спорта шесть выступят семь спортсменов из Казахстана. Об этом передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.

Фото: Telegram/Канал Национального Олимпийского комитета Казахстана

Таким образом в 17:00 по времени Казахстана стартует лыжный скиатлон среди мужчин, в котором заявлены Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков.

В 20:00 состоится смешанная эстафета по биатлону. Казахстан будут представлять Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева.

Фото: Instagram/biathlon_kaz

Выступления казахстанских спортсменов транслирует четыре отечественных телеканала:

  • Qazaqstan;
  • Qazsport;
  • Хабар;
  • Jibek Joly.

По итогам первого дня соревнований казахстанские конькобежки вошли в топ-10 лучших спортсменов мира.

Фото Алия Абди
Алия Абди
