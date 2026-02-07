#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Казахстанские конькобежки вошли в топ-10 на Олимпиаде-2026

Надежда Морозова, олимпиада, конькобежка, Италия , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 23:03 Фото: НОК РК/Сали Сабиров
Казахстанские конькобежки Надежда Морозова и Елизавета Голубева 7 февраля вошли в десятку лучших на Олимпийскиих играх – 2026, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, соревнования по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров среди женщин прошли в Италии в рамках олимпийской программы. Казахстан в этом виде представляли две спортсменки, и обе сумели показать результат, позволивший им войти в топ-10.

Надежда Морозова финишировала шестой с результатом 4:01.200. Елизавета Голубева заняла десятое место, показав время 4:03.300.

Олимпийское "золото" с новым олимпийским рекордом завоевала итальянка Франческа Лолобриджида – 3:54.280. Серебряную медаль выиграла норвежка Рагне Виклунд (3:56.540), "бронза" досталась представительнице Канады Валери Мальте (3:56.930).

А ранее Казахстан завоевал "золото" чемпионата Азии по легкой атлетике в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Фееричный финал в Испании: казахстанские боксеры разыграли "золото" Boxam Elite между собой
01:07, 08 февраля 2026
Фееричный финал в Испании: казахстанские боксеры разыграли "золото" Boxam Elite между собой
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
18:34, 07 февраля 2026
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
Российская спортсменка хочет выступать за сборную Казахстана
11:23, 06 июля 2023
Российская спортсменка хочет выступать за сборную Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
06:47, Сегодня
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
06:21, Сегодня
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
05:46, Сегодня
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
05:17, Сегодня
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: