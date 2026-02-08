День сомнений, эмоций и проверок на прочность: гороскоп на 8 февраля

Сегодня многим знакам зодиака стоит снизить темп и быть внимательнее к деталям. Звезды советуют не спешить с решениями, осторожнее относиться к инициативам окружающих и опираться на здравый смысл, а не на первое впечатление, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня залогом успеха для Овна является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Овна инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Овну необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют его втянуть.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня гороскоп обещает Тельцу прекрасный день гармонии и любви. Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Тельца на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одинокому Тельцу приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Тельца есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шопинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет раздражать и валиться у Близнецов из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня заняться тем, что будет получаться у них лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Рака будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Сегодня идеи Рака будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня в голову Льва могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Льва могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Льва в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня день Девы переполнен эмоциями. Заплакать или засмеяться для нее будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Девы, тем более что свои бурные эмоции она способна обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Дева сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать ее оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Весам не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы их репутация и кошелек не пострадали, Весам сегодня не следует браться за то, что находится вне их компетенции: даже в простых делах они рискуют зайти не в ту степь. Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Весы не забудут посоветоваться с профессионалами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня день, когда Скорпиону не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется Скорпиону замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Скорпион может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Стрельца можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Стрельца привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Стрелец будет сам себя эксплуатировать и подгонять. Так или иначе, сегодня Стрельцу стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Козерогу придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Козерогу тщательно взвесить все "за" и "против" – от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня ситуация может потребовать от Водолея проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Водолею придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Водолей обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня звезды дарят Рыбам гармонию в душе. Их внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Рыбам будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы они ни взялись. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Рыб, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают им отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Рыб не составит труда сразить всех своим обаянием.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

