Известный спортсмен назвал Хабиба Нурмагомедова "жестким тренером"

Фото: Instagram/umar_nurmagomedov

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал, что его знаменитый наставник Хабиб Нурмагомедов не преувеличивал, когда рассказывал о жестких методах работы, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, Усман поделился, что Хабибу тяжело донести, что человек устал. "Даже перед боем я пытался переубедить его, сказал, что чувствую себя немного ослабленным. Он ответил: "Если ты чувствуешь себя 50/50… Если хочешь тренироваться, но не очень, то это значит, что ты хочешь тренироваться. Так что давай". Он занялся со мной грэпплингом. И мы боролись почти 20 минут. Причем уже после отработки приемов и после тренировки. Ему сложно объяснить, что я устал. Поэтому пытаюсь даже не говорить такие вещи", – признался Усман Нурмагомедов в интервью MMA Fighting. К слову, такие методы знаменитого тренера приносят результаты. На турнире PFL Dubai Усман Нурмагомедов одержал досрочную победу над британцем Альфи Дэвисом. Ранее стало известно, что казахстанские дзюдоисты завоевали три "бронзы" на Grand Slam в Париже.

