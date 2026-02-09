#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Спорт

В "Кайрате" приняли важное решение по Дастану Сатпаеву

футболист Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 15:36 Фото: Instagram/d.satpayev
Сегодня, 9 февраля 2026 года, пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" распространила важное заявление касательно нападающего Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что 17-летний игрок клуба "не примет участие в учебно-тренировочном сборе в Турции".

"По медицинским показаниям нападающий "Кайрата" продолжит лечение в Катаре, после чего присоединится к команде в Алматы", – заявили в пресс-службе ФК в понедельник.

Болельщики алматинского клуба и Сатпаева назвали принятое решение важным и правильным. Среди комментаторов нашлись те, кто спросил, какую травму получил звездный нападающий:

  • "Ждем на Суперкубке".
  • "Скорейшего ему восстановления".
  • "А что за травма еще с матчей ЛЧ, пишите подробнее".
  • "Спасибо, что оповестили. Дастан, скорейшего восстановления".
  • "Скорейшего тебе восстановления. Ты нужен "Челси" и Казахстану".
  • "Это какая у него травма, что он уже 2 месяца восстанавливается?"
  • "Правильно, лучше не форсить восстановление! Очень верное и важное решение! Скорейшего тебе восстановления, чемпион".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 15:36
"Кайрат" с Дастаном Сатпаевым начинает подготовку к новому сезону КПЛ

4 февраля 2026 года стало известно, что "Кайрат" проведет четыре спарринга на сборах в Турции. С кем именно – можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
