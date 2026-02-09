В "Кайрате" приняли важное решение по Дастану Сатпаеву
Сегодня, 9 февраля 2026 года, пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" распространила важное заявление касательно нападающего Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что 17-летний игрок клуба "не примет участие в учебно-тренировочном сборе в Турции".
"По медицинским показаниям нападающий "Кайрата" продолжит лечение в Катаре, после чего присоединится к команде в Алматы", – заявили в пресс-службе ФК в понедельник.
Болельщики алматинского клуба и Сатпаева назвали принятое решение важным и правильным. Среди комментаторов нашлись те, кто спросил, какую травму получил звездный нападающий:
- "Ждем на Суперкубке".
- "Скорейшего ему восстановления".
- "А что за травма еще с матчей ЛЧ, пишите подробнее".
- "Спасибо, что оповестили. Дастан, скорейшего восстановления".
- "Скорейшего тебе восстановления. Ты нужен "Челси" и Казахстану".
- "Это какая у него травма, что он уже 2 месяца восстанавливается?"
- "Правильно, лучше не форсить восстановление! Очень верное и важное решение! Скорейшего тебе восстановления, чемпион".
4 февраля 2026 года стало известно, что "Кайрат" проведет четыре спарринга на сборах в Турции. С кем именно – можете узнать здесь.
