В "Кайрате" приняли важное решение по Дастану Сатпаеву

Сегодня, 9 февраля 2026 года, пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" распространила важное заявление касательно нападающего Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что 17-летний игрок клуба "не примет участие в учебно-тренировочном сборе в Турции".

"По медицинским показаниям нападающий "Кайрата" продолжит лечение в Катаре, после чего присоединится к команде в Алматы", – заявили в пресс-службе ФК в понедельник.

Болельщики алматинского клуба и Сатпаева назвали принятое решение важным и правильным. Среди комментаторов нашлись те, кто спросил, какую травму получил звездный нападающий:

"Ждем на Суперкубке".

"Скорейшего ему восстановления".

"А что за травма еще с матчей ЛЧ, пишите подробнее".

"Спасибо, что оповестили. Дастан, скорейшего восстановления".

"Скорейшего тебе восстановления. Ты нужен "Челси" и Казахстану".

"Это какая у него травма, что он уже 2 месяца восстанавливается?"

"Правильно, лучше не форсить восстановление! Очень верное и важное решение! Скорейшего тебе восстановления, чемпион".

4 февраля 2026 года стало известно, что "Кайрат" проведет четыре спарринга на сборах в Турции. С кем именно – можете узнать здесь.