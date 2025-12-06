#Казахстан в сравнении
Спорт

В "Кайрате" приняли важное решение о будущем защитника Дамира Касабулата

футболист Дамир Касабулат, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 10:58 Фото: Instagram/kassabulat
Футбольный клуб "Кайрат" продлил контракт с защитником Дамиром Касабулатом, сообщает Zakon.kz.

Об этом важно решении алматинский ФК объявил в своем Instagram.

"Дамир Касабулат остается в "Кайрате". ФК "Кайрат" рад объявить о продлении контракта с 23-летним защитником. Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года. Желто-черные поздравляют Дамира и желают новых побед и трофеев вместе с нашим клубом!" – говорится в сообщении, опубликованном 5 декабря 2025 года.

В конце октября 2025 года появились слухи, что "Кайрат" якобы уволил вратаря Александра Заруцкого. Но их опроверг сам вратарь и футбольный клуб.

Женился защитник "Кайрата" и сборной Казахстана
15:55, 21 сентября 2025
Женился защитник "Кайрата" и сборной Казахстана
Футбольный клуб "Кайрат" подписал контракт с грузинским защитником
20:32, 14 ноября 2023
Футбольный клуб "Кайрат" подписал контракт с грузинским защитником
Еще два футболиста "Кайрата" получили приглашение в сборную Казахстана
12:24, 07 октября 2025
Еще два футболиста "Кайрата" получили приглашение в сборную Казахстана
