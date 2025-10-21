Главный тренер "Пафоса" высказался о Дастане Сатпаеве

Главный тренер кипрского "Пафоса" Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру 17-летнего нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, по мнению испанского специалиста, Дастан действительно очень талантливый футболист.

"Да, Сатпаев – очень талантливый игрок, демонстрирует высокий уровень. В следующем году он, как я понимаю, перейдет в "Челси". Сейчас молодые футболисты быстро прогрессируют, и, думаю, у вас есть и другие сильные игроки", – высказался Хуан Карлос Карседо на предматчевой пресс-конференции.

Матч общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Пафосом" состоится 21 октября в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.

