Головкин готовится к международному событию в Казахстане

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин анонсировал проведение чемпионата мира в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

9 января на своей странице в Instagram он рассказал о встрече с главой Международной федерации настольного тенниса Петрой Сёрлинг. Со слов главы НОК, они обсудили развитие настольного тенниса и подготовку к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Казахстане в 2027 году.

Фото: Instagram/gggboxing

Решение провести в Казахстане чемпионат мира-2027 по настольному теннису было принято на Генеральной ассамблее ITTF в мае 2025 года. Тогда в голосовании Казахстан набрал 54,68% голосов. опередив Францию с 45,32% голосов.

