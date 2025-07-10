Геннадий Головкин отказал фанату в автографе на Кубке мира в Астане
Фото: Instagram/ggg_gennadiy_golovkin
Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин отказался ставить автограф на перчатках с названием другой боксерской организации, сообщает Zakon.kz.
Глава НОК РК Геннадий Головкин принципиально не стал подписывать перчатки с надписью IBA во время Кубка мира по боксу в Астане.
Предположительно, это связано с тем, что Головкин возглавляет комиссию боксерской организации World Boxing, которая и проводила Кубок мира в Астане.
Именно World Boxing проводит отбор для участия в Олимпийских играх.
Ранее самолет с игроками "Реала" попал в неприятную ситуацию.
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