#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
Спорт

Геннадий Головкин отказал фанату в автографе на Кубке мира в Астане

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 03:59 Фото: Instagram/ggg_gennadiy_golovkin
Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин отказался ставить автограф на перчатках с названием другой боксерской организации, сообщает Zakon.kz.

Глава НОК РК Геннадий Головкин принципиально не стал подписывать перчатки с надписью IBA во время Кубка мира по боксу в Астане.

Предположительно, это связано с тем, что Головкин возглавляет комиссию боксерской организации World Boxing, которая и проводила Кубок мира в Астане.

Именно World Boxing проводит отбор для участия в Олимпийских играх.

Ранее самолет с игроками "Реала" попал в неприятную ситуацию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Соболенко призналась, почему проиграла в полуфинале "Уимблдона"
Спорт
06:59, Сегодня
Соболенко призналась, почему проиграла в полуфинале "Уимблдона"
Казахстанская тяжелоатлетка уступила спортсменке из Южной Кореи на чемпионате Азии
Спорт
05:59, Сегодня
Казахстанская тяжелоатлетка уступила спортсменке из Южной Кореи на чемпионате Азии
Матч "Актобе" и "Легии" в Лиге Европы завершился неоднозначно
Спорт
02:15, 11 июля 2025
Матч "Актобе" и "Легии" в Лиге Европы завершился неоднозначно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: