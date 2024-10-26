Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин посетил организационный комитет Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, на встрече обсудили актуальные вопросы, касающиеся условий для спортсменов во время участия в Играх, а также возможное сотрудничество между Казахстаном и США в области спорта.

Акцент был сделан на теме олимпийской инфраструктуры и предлагаемых оргкомитетом условий для спортсменов. Глава НОК Казахстана выразил уверенность в том, что предстоящие Игры станут важной вехой в спортивной истории и помогут укрепить международные спортивные связи.

"Благодарим организационный комитет Олимпийских игр в Лос-Анджелесе за уделенное нам время и предоставление исчерпывающей актуальной информации относительно проведения мультиспортивного события. Визит в оргкомитет подтверждает нашу готовность к плодотворному сотрудничеству", – отметил Геннадий Головкин.

Оргкомитет предстоящей Олимпиады презентовал казахстанской делегации ключевые объекты инфраструктуры, которые будут использованы во время соревнований, включая Олимпийскую деревню и спортивные арены.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing).

