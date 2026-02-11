#Казахстан в сравнении
Спорт

"МЮ" снова выдал драму со спасительным голом Шешко на 97-й минуте

Футбол Ничья МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 11:06 Фото: Instagram/manutd
Очередным интригующим матчем в чемпионате Англии запомнился легендарный "Манчестер Юнайтед", который сумел избежать поражения на седьмой добавленной минуте основного времени в выездном противостоянии с "Вест Хэмом" (1:1), сообщает Zakon.kz.

Спасителем "красных дьяволов" уже традиционно становится словенский форвард Беньямин Шешко, который не только принес ничью, но и не испортил положительную серию своего нового наставника Майкла Кэррика из четырех побед подряд в АПЛ.

Надо признать, что "молотобойцы" могли и обыграть одного из лидеров таблицы чемпионата благодаря голу Томаша Соучека.

Однако им немного не хватило до удачного финиша, "манкунианцы" в своем любимом стиле спаслись на последних секундах.

Начиная с 17 января "МЮ" впервые не смог победить под руководством Майкла Кэррике в рамках английского чемпионата.

"Играли нормально, были немного разочарованы и точно не показывали своего максимума. Именно в таких ситуациях надо находить выход и двигаться дальше, немного расстроен. На этом стадионе трудно играть, а в наших действиях было недостаточно четкости для того, чтобы найти ответы. Но мы снова показали отличный командный дух, набрали очко и движемся дальше. Шешко забил великолепный гол, и он снова это сделал. Это важно, прекрасный удар, очень рад за него". Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

После выездной ничьей подопечные Кэррика набрали 45 очков и занимают четвертое место в таблице АПЛ, от третьего места их отделяет всего лишь два очка.

Возвращаясь к теме Шешко, стоит напомнить, что гол молодого нападающего недавно помог вырвать победу в очень сложном поединке против "Фулхэма".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
