"Арсенал" обыграл "МЮ" на старте нового сезона в английском чемпионате

В Англии стартовал самый сильнейший футбольный чемпионат на планете, в центральном матче которого встретились два легендарных коллектива – "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

В рамках первого тура нового сезона английской Премьер-лиги "красные дьяволы" принимали дома "канониров".

Местные фанаты на "Олд Траффорд" были огорчены стартом своих любимцев, которые уступили гостям со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой игре на 13-й минуте забил Риккардо Калафьори.

Одержав важную гостевую победу над принципиальным соперником, "пушкари" сейчас входят в список лидеров турнирной таблицы из шести команд.

"Очень важный результат в первом матче сезона. Когда чувствуешь, что команда создает что-то особенное, набирает обороты с новым игроком, хочет начать сезон хорошо и добивается победы, я очень рад и горжусь командой. Победа придает импульс и уверенность, это две очень важные вещи. Когда знаешь уровень в определенных аспектах, чего не хватало, мы все равно можем найти способ выиграть матч. Команда должна сохранять эту стойкость на протяжении сезона в разных условиях". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

После большинства игр первого тура АПЛ во главе списка лучших команд встал "Манчестер Сити", разгромивший в гостях "Вулверхэмтон" (4:0). Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" переиграл дома "Борнмут" (4:2).

В рамках второго тура английского первенства "горожане" 23 августа на своем поле примут финалиста недавнего Суперкубка УЕФА – "Тоттенхэм".

"Шпоры" на прошлой неделе были в шаге от победы в битве с французским ПСЖ.