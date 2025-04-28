"Манчестер Юнайтед" отметился очередным чудо-спасением на 96-й минуте

Знаменитый английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сумел избежать гостевого поражения от "Борнмута" – 1:1. Свою команду от неудачи спас датчанин Расмус Хейлунд, который сравнял счет на шестой добавленной минуте встречи, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок в рамках 34-го тура АПЛ прошел 27 апреля на арене "Борнмута". Хозяева поля минимально вели в счете до 96-й минуты матча после гола своего полузащитника Энтойна Семеньо.

Однако "красные дьяволы", которые издавна славятся своей неуступчивостью, и в этот раз доказали твердость характера.

На последних секундах игры форвард "манкунианцев" Расмус Хейлунд сравнял счет и поставил итоговую точку – 1:1.

Нужно отметить, что "Борнмут" последние 20 минут основного времени играл в меньшинстве, с поля был удален нападающий Эванилсон Барбоза.

"Считаю, заслужили как минимум одно очко, если судить по игре. Если посмотреть наши последние матчи, то видно, делаем что-то, что поможет сопернику получить преимущество. После этого забить становится сложно. Футболисты здорово поработали, чтобы добыть для нас хотя бы одно очко. Способны давить на соперника, но есть детали, в которых могли бы быть лучше. Нужно лучше читать такие моменты. Если посмотреть на последние 20 минут, то шансы забить у нас были, а это важно. Потеряли два очка, не победили, сейчас нацелены на Лигу Европы". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Команда Рубена Аморима уже через три дня сыграет свой первый матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, где ее соперником предстанет испанский "Атлетик Бильбао".

Первая игра этих команд пройдет на испанской земле в ночь на 2 мая, начало в 00:00 по казахстанскому времени.