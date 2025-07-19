Топ-теннисистка перенесла операцию по решению своей команды

18 июля Олимпийская чемпионка 2024 года, шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь перенесла операцию на правом локте, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась 19 июля на странице спортсменки в Instagram. Со слов Олимпийской чемпионки в Париже, боль в правом локте постоянно давала о себе знать во время тренировок и соревнований.

Циньвэнь призналась, что пробовала разные методы лечения, но боль не отступала. В итоге ей было рекомендовано перенести артроскопическую операцию.

"После тщательного обсуждения с моей командой мы решили, что это будет лучшим способом помочь мне вернуться на корт в наилучшей форме", – отметила Циньвэнь.

После перенесенной операции спортсменка приступила к процессу восстановления.

"Эта небольшая пауза нужна для того, чтобы вернуться еще сильнее. До скорой встречи на корте", – написала шестая ракетка мира.

На днях победительница "Уимблдона-2025" Ига Швёнтек показала новый подарок.