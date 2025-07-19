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Спорт

Топ-теннисистка перенесла операцию по решению своей команды

Чжэн Циньвэнь попала в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 04:44 Фото: Instagram/zhengqinwen_tennis
18 июля Олимпийская чемпионка 2024 года, шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь перенесла операцию на правом локте, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась 19 июля на странице спортсменки в Instagram. Со слов Олимпийской чемпионки в Париже, боль в правом локте постоянно давала о себе знать во время тренировок и соревнований.

Циньвэнь призналась, что пробовала разные методы лечения, но боль не отступала. В итоге ей было рекомендовано перенести артроскопическую операцию.

"После тщательного обсуждения с моей командой мы решили, что это будет лучшим способом помочь мне вернуться на корт в наилучшей форме", – отметила Циньвэнь.

После перенесенной операции спортсменка приступила к процессу восстановления.

"Эта небольшая пауза нужна для того, чтобы вернуться еще сильнее. До скорой встречи на корте", – написала шестая ракетка мира.

На днях победительница "Уимблдона-2025" Ига Швёнтек показала новый подарок.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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