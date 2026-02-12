Кто из казахстанцев выступит на Олимпийских играх 12 февраля

Стало известно, кто из олимпийских спортсменов и в каких видах спорта проявит себя на стартах 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета, сегодня Казахстан на Олимпийских играх в Италии представят семь спортсменов по четырем видам спорта.

Фото: НОК

Первой стартует 19-летняя горнолыжница Александра Скороходова. В начале февраля на турнире FIS в Германии она вошла в топ-10 лучших спортсменок.

А 29-летнего лидера сборной Казахстана по фристайл-могулу Павла Колмакова в соцсетях называют "надеждой на медаль". Для заветных наград казахстанцу необходимо успешно выступить в двух финальных раундах. Решающий турнир начнется в 16:15.

Накануне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обыграла олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвэнь.