Спорт

Шведские звезды НХЛ чуть не "разорвали" ворота Италии на Олимпийских играх

Олимпиада-2026 Рекорд НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 15:25
Накануне по расписанию Олимпиады-2026 в Италии стартовала одна из самых зрелищных программ этих соревнований – хоккейный турнир с участием знаменитых игроков из НХЛ, сообщает Zakon.kz.

В одном из стартовых матчей турнира аутсайдер сборная Италии принимала фаворита – Швецию. Этот поединок войдет в историю мирового хоккея как самый первый, где скандинавы нанесла 60 бросков в ворота хозяев льда.

Как передает пресс-служба НХЛ, это рекордный показатель для одной команды на зимних Олимпийских играх в матчах с участием игроков североамериканской лиги.

Что касается самой встречи, то здесь итальянцы сенсационно повели на пятой минуте после точного броска Лука Фриго.

После этого началась настоящая бомбардировка обороны хозяев Олимпиады. От обилия ударов местный голкипер Дамиан Клара вскоре получил травму и был заменен в третьем периоде на Давиде Фадани.

Перед своим уходом итальянский вратарь сумел сделать 46 сейвов из 49 бросков шведских звезд.

В итоге матч завершился убедительной, но местами неуверенной победой "Тре Крунур" со счетом 5:2.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх продлится до 22 февраля. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, которая во втором туре сразится со Швецией.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
