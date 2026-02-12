#Казахстан в сравнении
Общество

"Как повезло вашим глазам": ледяные волны Капшагая впечатлили Казнет

лед, мороз, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:22 Фото: pixabay
Одно из главных водохранилищ Казахстана привлекает внимание не только летом, но и зимой. Несмотря на то, что в 2026 году не было сильных морозов и Капшагай не успел замерзнуть, это не останавливает любителей фотосессий и видеосъемок, сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанец по имени Олег отправился на берег излюбленного места отдыха и заснял красивейшие кадры. Перед зрителем открывается вид, как ветер неторопливо подгоняет волны ледяных масс к берегу.

"Когда на Капшагае ломается лед, ветер становится художником, а зима – его бесконечным полотном", – говорится в описании к публикации путешественника.

Пользователи Казнета не смогли пройти мимо и оставили восторженные отзывы.

  • Завораживающее зрелище!
  • Удивительно и завораживающе, Олег, как повезло вашим глазам!
  • Очевидное – невероятное ! Нет слов, чтобы описать такое чудо ! Восторг.
  • Фантастическое зрелище! Великолепное видео.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:22
"Кто-то уже купался!": казахстанцы о незамерзшем Капшагае

Стоит отметить, что ровно год назад, 12 февраля 2025 года, казахстанцы стали свидетелями уникального явления на Капшагайском водохранилище, когда на тонкой поверхности льда "распустились" ледяные цветы. Они представляют собой причудливые формы, напоминающие лепестки белых соцветий с острыми краями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
