Спорт

Лучшая теннисистка Казахстана в паре пробилась в полуфинал в Дохе

Анна Данилина, Александра Крунич, турнир, Доха, победа
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина 12 февраля вышла в полуфинал престижного турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале Данилина в паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич одержала победу над австралийским дуэтом Майи Джойнт и Саманты Хантер. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 10:4 и длилась 1 час 27 минут.

Ранее соперницы пересекались на корте лишь однажды – на Australian Open-2026, где победу также праздновал тандем казахстанки и сербки.

30-летняя Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде и на данный момент занимает 10-е место в рейтинге WTA.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
