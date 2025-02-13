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Все о теннисе

Лучшая парница Казахстана столкнулась с трудностями в четвертьфинале в Дохе

Лучшая казахстанская теннисистка столкнулась с трудностями в четвертьфинале в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 05:30 Фото: НОК РК
В Дохе (Катар) проходит топовый турнир категории WTA-1000. 12 февраля матч второго круга в парном разряде провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка в тандеме с россиянкой Ириной Хромачёвой обыграли японский дуэт Сюко Аояма/Эри Хадзуми – 6:4, 4:6, 10:6.

Матч длился 1 час 46 минут. В начале 2025 года на турнире в Брисбене сильнее был дуэт из Японии – 6:0, 6:4.

Фото: ktf.kz

К слову, Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде: в рейтинге WTA 29-летняя теннисистка занимает 21-е место.

Ранее мы сообщали, что сильнейшая парница страны Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) встретятся с японским дуэтом Шуко Аояма / Эри Ходзуми. А параллельно с этим теннисисты, специализирующиеся на выступлении в парном и смешанном парном разрядах, негативно высказались о нововведениях на турнире в миксте на Открытом чемпионате США-2025.

Аксинья Титова
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