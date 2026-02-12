#Казахстан в сравнении
Спорт

Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 13 февраля на Олимпиаде-2026

Казахстанский фигурист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 04:59 Фото: Instagram/olympickz
13 февраля на Олимпийских играх-2026 пройдут соревнования в восьми видах спорта и будут разыграны семь комплектов медалей, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, расписание Олимпиады-2026 с участием казахстанских спортсменов на 13 февраля выглядит так:

  • 15:45 – лыжная гонка на 10 км среди мужчин (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);
  • 18:00 – биатлон среди мужчин, 10 км спринт (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);
  • 23:00 – фигурное катание среди мужчин, одиночное катание, произвольная программа (Михаил Шайдоров).

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Казахстан представляют 36 спортсменов в 10 олимпийских дисциплинах.

Ранее сообщалось о том, что фристайлист Колмаков выступил в финале дисциплины могул Олимпиады-2026.

Аксинья Титова
