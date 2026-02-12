Фристайлист Колмаков выступил в финале дисциплины могул Олимпиады-2026

12 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Италии прошли финальные соревнования по фристайл-могулу среди мужчин, по итогам которых стали известны имена восьми спортсменов, прошедших в следующий этап, сообщает Zakon.kz.

Представитель сборной Казахстана Павел Колмаков в своей попытке набрал 75,70 балла и занял только 16-е место. Этот результат не позволил уроженцу Усть-Каменогорска пробиться в суперфинал, где разместились первые восемь спортсменов.

Теперь Павел Колмаков, который является бронзовым призером ЧМ-2021, будет готовиться к участию в соревнованиях в параллельном могуле. Эти состязания запланированы на 15 февраля.

Накануне за медали женского могула сражались три казахстанские фристайлистки: Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова. К сожалению, все трое успешно пройдя квалификацию, затем огорчили в решающих попытках.

Также ничем не удивили наши биатлонистки, завершив олимпийские баталии на последних местах.