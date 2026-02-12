#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Спорт

Фристайлист Колмаков выступил в финале дисциплины могул Олимпиады-2026

Олимпиада-2026 Поражение Могула, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:26 Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
12 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Италии прошли финальные соревнования по фристайл-могулу среди мужчин, по итогам которых стали известны имена восьми спортсменов, прошедших в следующий этап, сообщает Zakon.kz.

Представитель сборной Казахстана Павел Колмаков в своей попытке набрал 75,70 балла и занял только 16-е место. Этот результат не позволил уроженцу Усть-Каменогорска пробиться в суперфинал, где разместились первые восемь спортсменов.

Теперь Павел Колмаков, который является бронзовым призером ЧМ-2021, будет готовиться к участию в соревнованиях в параллельном могуле. Эти состязания запланированы на 15 февраля.

Накануне за медали женского могула сражались три казахстанские фристайлистки: Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова. К сожалению, все трое успешно пройдя квалификацию, затем огорчили в решающих попытках.

Также ничем не удивили наши биатлонистки, завершив олимпийские баталии на последних местах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Как выступили сильнейшие казахстанские фристайлистки на Олимпиаде-2026
19:44, 10 февраля 2026
Как выступили сильнейшие казахстанские фристайлистки на Олимпиаде-2026
Все три казахстанские фристайлистки пробились в финал Олимпиады-2026
16:25, 11 февраля 2026
Все три казахстанские фристайлистки пробились в финал Олимпиады-2026
Казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026
19:03, 11 февраля 2026
Казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Сегодня
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Сегодня
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
17:02, Сегодня
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
16:43, Сегодня
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: