Анна Данилина в паре с Александрой Крунич вышли в финал топового турнира в Катаре

В Дохе (Катар) проходит топовый турнир категории WTA-1000. Сегодня, 13 февраля 2026 года, полуфинальный матч в парном разряде провела лучшая теннисистка Казахстана Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка в тандеме с сербской теннисисткой Александрой Крунич обыграли дуэт Луиза Стефани (Бразилия)/Габриэла Дабровски (Канада) – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Отметим, что Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде: в рейтинге WTA 30-летняя теннисистка занимает 10-е место.

