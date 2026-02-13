#Казахстан в сравнении
Спорт

Анна Данилина в паре с Александрой Крунич вышли в финал топового турнира в Катаре

теннисистка Анна Данилина, теннисистка Александра Крунич, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 19:21 Фото: Instagram/ktf.kz
В Дохе (Катар) проходит топовый турнир категории WTA-1000. Сегодня, 13 февраля 2026 года, полуфинальный матч в парном разряде провела лучшая теннисистка Казахстана Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка в тандеме с сербской теннисисткой Александрой Крунич обыграли дуэт Луиза Стефани (Бразилия)/Габриэла Дабровски (Канада) – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Отметим, что Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде: в рейтинге WTA 30-летняя теннисистка занимает 10-е место.

Анна Данилина поднялась на 10-е место в парном рейтинге WTA

12 февраля 2026 года мы писали, что Анна Данилина в паре с Александрой Крунич пробились в полуфинал в Дохе.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
