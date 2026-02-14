Победа в Дохе: Данилина и Крунич стали чемпионками
Фото: Instagram/AlexKrunic
Лидер женской команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина одержала победу на турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.
Спортсменке выступала на соревнованиях в дуэте с Александрой Крунич из Сербии.
В финальном матче Данилина и Крунич бились против пары Елена Остапенко (Латвия)/Се Шувей (Тайбэй).
Финал завершился победой Анны и Александры со счетом 0:6, 7:6, 10:8.
В понедельник Данилина станет седьмой ракеткой мира в паре – наивысшее достижение в карьере.
