Победа в Дохе: Данилина и Крунич стали чемпионками

Лидер женской команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина одержала победу на турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

Спортсменке выступала на соревнованиях в дуэте с Александрой Крунич из Сербии.

В финальном матче Данилина и Крунич бились против пары Елена Остапенко (Латвия)/Се Шувей (Тайбэй).

Финал завершился победой Анны и Александры со счетом 0:6, 7:6, 10:8.

В понедельник Данилина станет седьмой ракеткой мира в паре – наивысшее достижение в карьере.

Ранее сообщалось, что Анна Данилина в паре с Александрой Крунич вышли в финал топового турнира в Катаре.