#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Победа в Дохе: Данилина и Крунич стали чемпионками

Данилина в паре с Крунич выиграла турнир в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 19:24 Фото: Instagram/AlexKrunic
Лидер женской команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина одержала победу на турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

Спортсменке выступала на соревнованиях в дуэте с Александрой Крунич из Сербии.

В финальном матче Данилина и Крунич бились против пары Елена Остапенко (Латвия)/Се Шувей (Тайбэй).

Финал завершился победой Анны и Александры со счетом 0:6, 7:6, 10:8.

В понедельник Данилина станет седьмой ракеткой мира в паре – наивысшее достижение в карьере.

Ранее сообщалось, что Анна Данилина в паре с Александрой Крунич вышли в финал топового турнира в Катаре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Данилина потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дохе
22:49, 13 февраля 2025
Данилина потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дохе
Анна Данилина сенсационно проиграла на старте "Мастерса" в Дохе
10:45, 13 февраля 2024
Анна Данилина сенсационно проиграла на старте "Мастерса" в Дохе
Анна Данилина в паре с Александрой Крунич вышли в финал топового турнира в Катаре
19:21, 13 февраля 2026
Анна Данилина в паре с Александрой Крунич вышли в финал топового турнира в Катаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чудовищным поражением завершилась гонка казахстанских биатлонисток на Олимпиаде
19:55, Сегодня
Чудовищным поражением завершилась гонка казахстанских биатлонисток на Олимпиаде
КХЛ: "Барыс" победил "Ладу" после поражения от СКА со счётом 0:5
19:15, Сегодня
КХЛ: "Барыс" победил "Ладу" после поражения от СКА со счётом 0:5
Анна Данилина выиграла элитный турнир после поражения в финале Australian Open
19:13, Сегодня
Анна Данилина выиграла элитный турнир после поражения в финале Australian Open
Казахстанский горнолыжник не попал даже в ТОП-50 на Олимпиаде
19:08, Сегодня
Казахстанский горнолыжник не попал даже в ТОП-50 на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: