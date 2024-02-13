Анна Данилина сенсационно проиграла на старте "Мастерса" в Дохе

В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000 (Мастерс). Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина провела стартовый матч в соревнованиях среди дуэтов, сообщает Zakon.kz.

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Анна Данилина (№45 в парном рейтинге WTA) в тандеме с украинкой Надеждой Киченок (№52 в парном рейтинге WTA) уступили не самой сильной паре турнирной сетки Деми Схюрс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия) – 4:6, 6:7 (8:10).

Теперь казахстанским любителям большого тенниса остается болеть на этом турнире только за одну нашу спортсменку – Елену Рыбакину. Сегодня, 13 февраля первая ракетка страны проведет в Дохе матч второго круга против китаянки Линь Джу (№57 WTA).

Ранее теннисистки встречались между собой дважды – оба раза в 2019 году. Счет в очном противостоянии 1:1. Дебютный матч остался за китаянкой, в январе 2019 года она выиграла у Рыбакиной в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии (6:2, 6:4). Елене удалось взять реванш в сентябре того же года на домашнем для Линь Джу турнире в Ухане (Китай). Тогда казахстанка одержала победу со счетом 7:5, 2:6, 6:0.

На прошлой неделе Анна Данилина потерпела поражение на старте турнира WTA-500 в Абу-Даби.