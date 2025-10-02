#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
546.96
642.73
6.7
Спорт

Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 01:23 Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял первое место в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Серебряный призер чемпионата мира за свой прокат получил 95.01 балла, что сделало его промежуточным лидером соревнований.

Второе место занял Ника Егадзе из Грузии – 87.58. Американец Джейсон Браун показал третий результат – 86.61.

Диас Жиренбаев стал седьмым (77.14), Никита Кривошеев – 16-м (59.33), Олег Мельников – 17-м (54.19).

Добавим, что произвольная программа пройдет 4 октября.

19 июля 2018 года не стало талантливого казахстанского фигуриста Дениса Тена, который умер в Алматы от рук воров. В этот же день в 2025 году алматинцы вспоминали великого спортсмена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Громкий процесс по делу свадьбы 15-летней школьницы начался в Караганде
22:26, 02 октября 2025
Громкий процесс по делу свадьбы 15-летней школьницы начался в Караганде
Потребовал телефон и заставил взять кредит: студента арестовали в Уральске
21:48, 02 октября 2025
Потребовал телефон и заставил взять кредит: студента арестовали в Уральске
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
21:23, 02 октября 2025
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: