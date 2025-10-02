Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена
Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял первое место в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Серебряный призер чемпионата мира за свой прокат получил 95.01 балла, что сделало его промежуточным лидером соревнований.
Второе место занял Ника Егадзе из Грузии – 87.58. Американец Джейсон Браун показал третий результат – 86.61.
Диас Жиренбаев стал седьмым (77.14), Никита Кривошеев – 16-м (59.33), Олег Мельников – 17-м (54.19).
Добавим, что произвольная программа пройдет 4 октября.
19 июля 2018 года не стало талантливого казахстанского фигуриста Дениса Тена, который умер в Алматы от рук воров. В этот же день в 2025 году алматинцы вспоминали великого спортсмена.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript