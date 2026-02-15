Михаил Шайдоров ответил на волну мемов и поздравления после Олимпиады

Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров записал видеообращение к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram. Сначала он поблагодарил президента страны Касым-Жомарта Токаева за оказанную поддержку.

"Хочу сказать больше спасибо всем казахстанцам, которые болели за меня на этих Олимпийских играх. Отдельно хочу сказать огромное спасибо главе государства за такую поддержку, которая была оказана. Спасибо президенту Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржану Ералы за огромный вклад в развитие фигурного катания за последний год. Я хочу искренне поблагодарить всех причастных – специалистов, тренеров, всех, кто был рядом на протяжении всего этого тяжелого сезона", – сказал спортсмен.

Также Шайдоров отметил, что, несмотря на свою усталость, он очень ценит поддержку и тех, кто был на трибунах, и тех, кто болел за него через социальные сети.

"Отдельное спасибо всем казахстанцам, всем болельщикам, которые были на трибунах, у экранов, писали посты в соцсетях. Было много мемов... Это просто невероятно для меня. Не описать словами, что я сейчас чувствую, в последнее два дня. Я фактически не спал. Я просто посылаю огромную энергию и говорю вам большое-большое спасибо", – резюмировал фигурист.

В комментариях под видеообращением казахстанцы рассказали, как их вдохновила победа спортсмена:

– Михаил, вы даже не представляете, как вы осчастливили всех казахстанцев!!! Это невероятно! Ваша победа – это символ того, что возможности человека не имеют границ и ему подвластно все! Что труд, упорство, стремление и желание стать лучшим обязательно приведут к победе! И не нужно искать причины – нужно использовать любые возможности! Вы – вдохновение для каждого спортсмена и тренера! Спасибо вам за это счастье, испытать такие счастливые эмоции и гордиться Казахстаном! – Красавчик! Ты подарил нереальное удовольствие и гордость! – Ты сотворил чудо и сделал нас всех на какое-то время очень-очень счастливыми! Рады за тебя, гордимся тобой безмерно! Благодарим твоих родителей и тренера Алексея Урманова! – Миша, я так радовалась за тебя, как будто ты мой ребенок. – Михаил, вы умничка! Это ваша заслуга, тренеров и родителей. – Михаил, спасибо огромное за подаренные эмоции. Мы тоже не выспавшиеся со вторника, но мы счастливы! Ты сделал счастливыми всех казахстанцев! Еще раз с победой, наш олимпийский чемпион! До встречи 5 апреля в Алматы!





