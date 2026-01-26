#Казахстан в сравнении
Спорт

Михаил Шайдоров не вошел в список призеров на топ-турнире перед Олимпиадой

Казахстанский фигурист, одиночник, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 08:35 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завершил выступление на чемпионате четырех континентов в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, после короткой программы казахстанец располагался на четвертом месте. В произвольной Шайдоров завершил свой прокат с результатом 175,65 балла.

В сумме он набрал 266,20. В итоге казахстанский фигурист финишировал на пятой строчке.

Победу одержал Као Миура (Япония) – 273,73. Серебряную медаль завоевал Ча Джун Хван (Южная Корея) – 273,62. Замкнул тройку лучших японец Сота Ямамото – 270,07.

Диас Жиренбаев стал 20-м (185,43), Олег Мельников – 21-м (164,34).

В прошлом году Шайдоров выиграл чемпионат четырех континентов.

Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина тоже не смогла завоевать медаль на топ-турнире перед Олимпиадой.

Аксинья Титова
