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Волочкова объяснилась после оскорбления дочери Успенской

Шоу-бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 04:14 Фото: Instagram/volochkova_art
13 сентября балерина внесла ясность после оскорбления дочери певицы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-сторис Волочкова объяснила, что вышло недоразумение. С ее слов, она не узнала Татьяну Плаксину на фото и обращалась вовсе не к ней, а к хейтерам.

"Не надо сталкивать нас лбами. С теми людьми, с которыми мы дружим", – предупредила она.

Сразу следом балерина показала репетицию из зала под песню Успенской.

Шоу-бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 04:14

Фото: Instagram/volochkova_art

На днях Анастасия Волочкова публично оскорбила дочь Любови Успенской.

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