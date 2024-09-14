Волочкова объяснилась после оскорбления дочери Успенской

13 сентября балерина внесла ясность после оскорбления дочери певицы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-сторис Волочкова объяснила, что вышло недоразумение. С ее слов, она не узнала Татьяну Плаксину на фото и обращалась вовсе не к ней, а к хейтерам.

"Не надо сталкивать нас лбами. С теми людьми, с которыми мы дружим", – предупредила она.

Сразу следом балерина показала репетицию из зала под песню Успенской.

Фото: Instagram/volochkova_art

На днях Анастасия Волочкова публично оскорбила дочь Любови Успенской.