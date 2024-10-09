Два хоккеиста клуба "Барыс" получили травмы
Фото: Instagram/barys_official
Хоккеисты Кирилл Савицкий и Роман Старченко получили травмы, сообщает Zakon.kz.
Это случилось во время выездной серии. По данным пресс-службы клуба, нападающие переведены в список травмированных и пропустят ближайшие игры астанчан.
Но есть и хорошие новости. Из лазарета выведены форварды Батырлан Муратов и Руслан Оспанов.
Также можно ознакомиться с главными спортивными событиями, которые проводятся в Казахстане на этой неделе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript