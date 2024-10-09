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Два хоккеиста клуба "Барыс" получили травмы

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:32 Фото: Instagram/barys_official
Хоккеисты Кирилл Савицкий и Роман Старченко получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Это случилось во время выездной серии. По данным пресс-службы клуба, нападающие переведены в список травмированных и пропустят ближайшие игры астанчан.

Но есть и хорошие новости. Из лазарета выведены форварды Батырлан Муратов и Руслан Оспанов.

Также можно ознакомиться с главными спортивными событиями, которые проводятся в Казахстане на этой неделе.

Алия Абди
Барыс Казахстан 2024 год Хоккей Спортсмены Здоровье
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