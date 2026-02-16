Во сколько выйдет соревноваться Софья Самоделкина 17 февраля

Стало известно точное время выхода на лед лучшей фигуристки Казахстана в первый день соревнований на Олимпийских играх в Милане, сообщает Zakon.kz.

Оргкомитет соревнований составил поминутное расписание выхода на лед фигуристок с короткими программами на Олимпиаде в Милане. Так, Софья Самоделкина закрывает третью разминочную группу. Ее прокат заявлен:

в 21:05 по местному времени;

в 23:05 по времени Москвы;

в 01:05 по времени Казахстана.

Фото: olympics

Судя по составу участниц, Самоделкина – в тройке участниц из стран СНГ. Первые две фигуристки Виктория Сафонова и Аделия Петросян представляют Россию. Однако спортсменки будут выступать под нейтральным статусом.

Такой статус спортсменов означает участие в соревнованиях не в качестве представителей конкретной страны, а в качестве индивидуальных участников или членов условной нейтральной команды. Данные параметры означают отсутствие государственного флага, герба и гимна, а также исключение любой официальной идентификации с национальными сборными.

Возвращаясь к казахстанской спортсменке, сообщим о появлении планируемого контента программы в первый соревновательный день.

Фото: olympics

В текущем сезоне Самоделкина выступает под венгерский народный "Чардаш", который и заявлен в программе соревнований. Известно, что автором постановки выступила канадская фигуристка Ше-Линн Бурн. Инициатором сотрудничества с ней стал тренер фигуристки Рафаэль Арутюнян.

Поклонники фигуристки отметили, что цветовая гамма платья для этого проката соответствует цветам флага страны – хозяйки Олимпийских игр.

Ранее фан-группа Софьи Самоделкиной выпустила олимпийский плакат в ее поддержку. Также стало известно, что на ледовой арене, где будут соревноваться фигуристки, официально работает уроженка города Кокшетау Гаухар Жакимова.