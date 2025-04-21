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Спорт

Софья Самоделкина с семьей отдыхает в Алматы

Софья Самоделкина прибыла в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 08:51 Фото: Telegram/Sofya Samodelkina
Лучшая фигуристка Казахстана и будущая участница зимних Олимпийских игр в Италии Софья Самоделкина прибыла в Алматы для семейного отдыха, сообщает Zakon.kz.

Кадрами совместного отдыха с мамой и сестренкой Дарьей фигуристка поделилась в своем Telegram-канале. Судя по семейным фотографиям и видео, они посетили горный курорт Шымбулак.

Фото: Telegram/Sofya Samodelkina

Практически год назад фигуристка Софья Самоделкина официально сменила спортивное гражданство на казахстанское. Сезон 2024/25 спортсменка уже полноценно провела под новым флагом. Специалисты отметили, что с каждым турниром Софья прибавляла в легкости и уверенности, а еще ей немного поменяли прыжковый контент в произвольной программе и перенесли один из каскадов в первую половину.

На зимней Универсиаде Самоделкина впервые встретилась, так скажем, с серьезными соперницами. В Турин приехали сильные японки, поэтому было интересно понаблюдать за ее выступлениями в более конкурентной среде, чем на челленджерах. Из Италии фигуристка привезла "бронзу", что в такой компании более чем удачный результат. А еще неофициально переписала свои лучшие достижения в сезоне.

На Азиатских играх в Китае фигуристка осталась без медали и уже через неделю дебютировала на чемпионате четырех континентов. Это аналог европейского первенства, где она заняла седьмое место.

К концу сезона Самоделкина заметно подтянула качество исполнения тройных прыжков, ей стали ставить гораздо меньше недокрутов. Подтянулись и вращения, на которых фигуристка начала получать более высокие уровни сложности и надбавки.

На чемпионат мира в Бостон с ней прилетел сам Рафаэль Арутюнян. Задачу-минимум – обеспечить стране олимпийскую лицензию – Софья без проблем выполнила и по итогам сезона вошла в топ-20 лучших фигуристок мира.

Фото: skatingscores

Сестренка Софьи также является спортсменкой. В декабре прошлого года на детском первенстве России по фехтованию среди 255 участниц Дарья получила золотую медаль. Их мама – уроженка Алматинской области в настоящее время живет и работает в Астане.

Свой сезон 2024/25 Софья Самоделкина завершила с золотой медалью на зимней Спартакиаде в Усть-Каменогорске.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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