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Спорт

Софья Самоделкина выступит в Восточном Казахстане

В Усть-Каменогорске пройдут соревнования по фигурному катанию, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 06:50 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
10 апреля лучшая фигуристка Казахстана и обладательница путевки на Олимпийские игры 2026 года Софья Самоделкина выступит в городе Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Прокат фигуристки пройдет в рамках VI Зимней Спартакиады Республики Казахстан. В Спартакиаде примут участие юноши и девушки следующих разрядов:

  • первый спортивный;
  • кандидаты в мастера спорта;
  • мастера спорта.
"Софья вне конкуренции. Зато станет мотиватором для юных фигуристок", – отреагировали любители фигурного катания.

Соревнования будут проходить с 7 по 12 апреля.

В числе мастеров спорта также заявлена известная по участию на чемпионате четырех континентов в Южной Корее София Фарафонова из Алматы, а также серебряная призер чемпионата Казахстана 2024 года Зере Сарбалина.

Фото: figureskating

У мужчин главным фигуристом страны заявлен Диас Джиренбаев. В декабре 2024 года на чемпионате Казахстана в городе Караганде ему удалось стать чемпионом страны. Тогда Михаил Шайдоров снялся с чемпионата страны.

Фото: figureskating

И сейчас лидер национальной сборной Михаил Шайдоров пока находится в США, где остался тренироваться после завоевания серебряной медали на чемпионате мира в Бостоне. На днях спортсмен опубликовал фотографию, сделанную в Манхэттене.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

В Бостоне ему удалось установить личный рекорд, набрав 287,47 очка. Этот результат позволил фигуристу выполнить норматив для участия в Олимпийских играх 2026 года.

А 6 апреля дубль 16-летнего Сатпаева принес выездной успех "Кайрату" в КПЛ-2025.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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