Софья Самоделкина выступит в Восточном Казахстане
Прокат фигуристки пройдет в рамках VI Зимней Спартакиады Республики Казахстан. В Спартакиаде примут участие юноши и девушки следующих разрядов:
- первый спортивный;
- кандидаты в мастера спорта;
- мастера спорта.
"Софья вне конкуренции. Зато станет мотиватором для юных фигуристок", – отреагировали любители фигурного катания.
Соревнования будут проходить с 7 по 12 апреля.
В числе мастеров спорта также заявлена известная по участию на чемпионате четырех континентов в Южной Корее София Фарафонова из Алматы, а также серебряная призер чемпионата Казахстана 2024 года Зере Сарбалина.
Фото: figureskating
У мужчин главным фигуристом страны заявлен Диас Джиренбаев. В декабре 2024 года на чемпионате Казахстана в городе Караганде ему удалось стать чемпионом страны. Тогда Михаил Шайдоров снялся с чемпионата страны.
Фото: figureskating
И сейчас лидер национальной сборной Михаил Шайдоров пока находится в США, где остался тренироваться после завоевания серебряной медали на чемпионате мира в Бостоне. На днях спортсмен опубликовал фотографию, сделанную в Манхэттене.
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
В Бостоне ему удалось установить личный рекорд, набрав 287,47 очка. Этот результат позволил фигуристу выполнить норматив для участия в Олимпийских играх 2026 года.
А 6 апреля дубль 16-летнего Сатпаева принес выездной успех "Кайрату" в КПЛ-2025.