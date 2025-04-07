Софья Самоделкина выступит в Восточном Казахстане

10 апреля лучшая фигуристка Казахстана и обладательница путевки на Олимпийские игры 2026 года Софья Самоделкина выступит в городе Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Прокат фигуристки пройдет в рамках VI Зимней Спартакиады Республики Казахстан. В Спартакиаде примут участие юноши и девушки следующих разрядов:

первый спортивный;

кандидаты в мастера спорта;

мастера спорта.

"Софья вне конкуренции. Зато станет мотиватором для юных фигуристок", – отреагировали любители фигурного катания.

Соревнования будут проходить с 7 по 12 апреля.

В числе мастеров спорта также заявлена известная по участию на чемпионате четырех континентов в Южной Корее София Фарафонова из Алматы, а также серебряная призер чемпионата Казахстана 2024 года Зере Сарбалина.

Фото: figureskating

У мужчин главным фигуристом страны заявлен Диас Джиренбаев. В декабре 2024 года на чемпионате Казахстана в городе Караганде ему удалось стать чемпионом страны. Тогда Михаил Шайдоров снялся с чемпионата страны.

Фото: figureskating

И сейчас лидер национальной сборной Михаил Шайдоров пока находится в США, где остался тренироваться после завоевания серебряной медали на чемпионате мира в Бостоне. На днях спортсмен опубликовал фотографию, сделанную в Манхэттене.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov