Спорт

Форвард сборной Казахстана отметился красивым голом за российский "Ахмат"

Футбол Гол Ахмат, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 10:15 Фото: telegram/akhmatgrozny
Грозненский футбольный клуб "Ахмат", честь которого с недавних пор защищает казахстанец Галымжан Кенжебек, в эти дни заканчивает свои тренировочные сборы в Турции, сообщает Zakon.kz.

В одном из своих последних контрольных матчей на турецкой земле подопечные Станислава Черчесова обыграли узбекистанский АГМК со счетом 3:2, где один из прекрасных голов в свой актив записал вингер сборной Казахстана – Галымжан Кенжебек.

23-летний наш футболист восстановил равновесие, после того как "Ахмат" пропустил первым.

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 10:15

Фото: telegram/akhmatgrozny

Вскоре напарник Кенжебека Георгий Мелкадзе своим дублем принес итоговую победу грозненскому коллективу – 3:2.

Стоит напомнить, что Галымжан дебютный гол за "Ахмат" забил еще месяц назад в товарищеском матче в ворота сербского "ОФК".

10 января российский футбольный клуб объявил о приглашении хавбека сборной Казахстана Галымжана Кенжебека. Бывший полузащитник семейского "Елимая" подписал контракт на 4,5 года.

В этой же команде выступает еще один наш талант – экс-форвард "Актобе" Максим Самородов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
