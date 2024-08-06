Официально: Максим Самородов стал игроком российского "Ахмата"

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с форвардом сборной Казахстана Максимом Самородовым, который ранее защищал честь команды "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Нынешняя команда экс-тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева заключила четырехлетний контракт с 22-летним вингером.



Максим Самородов является воспитанником западноказахстанского ФК "Актобе", за который он провел 94 матча и забил 18 голов.





С 2021 года Самородов играет за сборную Казахстана. В текущем розыгрыше КПЛ Максим занимал лидирующие позиции по системе "гол+пас", в его активе пять голов и три передачи в 13 матчах.

Новость о переходе нападающего казахстанской дружины в команду РПЛ появилась в СМИ еще на прошлой неделе.