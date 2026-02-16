#Референдум-2026
Спорт

Главная звезда "Актобе" Нани рассказал об отличительных качествах Роналду

Фото: Instagram/luisnani
Три недели осталось до старта очередного сезона в казахстанской Премьер-лиге по футболу. Болельщики с нетерпением ждут появления в предстоящих матчах основной ее звезды, нового игрока "Актобе" – португальца Нани, сообщает Zakon.kz.

Чем же удивит 39-летний экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии, посмотрим уже в начале марта.

Сам же Нани пока готовится к сезону, возобновив карьеру, а заодно вспоминает про своего звездного бывшего партнера и нынешнего капитана клуба "Аль-Наср" – Криштиану Роналду.

"Даже в детстве он выделялся и точно знал, чего хочет. Криштиану плакал, если что-то шло не так, это показывает, как страстно он предан футболу и жил этой игрой". Игрок "Актобе" Нани

Нани и Роналду в молодости вместе выступали в академии португальского "Спортинга".

"В то время мы ни о чем подобном не думали, просто играли и получали удовольствие. У нас были амбиции и мечта, что однажды станем профессиональными футболистами, но мы также понимали, что пока этого не произойдет, это всего лишь иллюзия. В конце концов, все произошло очень быстро, возможности появились, и мы не упустили их. Тот дух самопожертвования, который мы проявили в столь юном возрасте, был ключевым фактором". Игрок "Актобе" Нани

Если Роналду не заканчивал карьеру и продолжает еще играть на высшем уровне, то Нани брал небольшую паузу, но скоро мы увидим его на казахстанских футбольных аренах.

Легенда сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" 24 января прилетел в Актобе.

