Спорт

Назван главный фаворит Лиги чемпионов-2025/26 с участием "Кайрата"

Футбол Фавориты ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 14:21 Фото: Instagram/championsleague
Всего две недели осталось до начала игр общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. С нетерпением ждут этих футбольных баталий специалисты и болельщики, которые уже спрогнозировали будущего победителя турнира, сообщает Zakon.kz.

По версии известного издания FourFourTwo, французский ПСЖ сейчас является главным фаворитом на победу в самом престижном клубном турнире Европы.

Действующий победитель данных соревнований оставил позади себя "Барселону", "Ливерпуль", "Реал" и "Челси".

На последующих местах британский журнал расположил еще пять претендентов на титул в предстоящем клубном чемпионате Европы: "Бавария", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Наполи" и "Интер".

Фото: Zakon.kz

Из вышеназванной десятки топовых команд трое будут соперниками казахстанского "Кайрата" на общем этапе предстоящих состязаний.

30 сентября примем в Алматы мадридский "Реал", далее будут выезды к "Интеру" (5 ноября) и "Арсеналу" (28 января).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
